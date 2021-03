green

Fredy Guarín sigue dando de qué hablar por su evidente cambio físico. Este lunes, el volante de Millonarios mostró orgulloso su abdomen, confirmando que había bajado bastante peso, y horas después dialogó un rato al respecto con sus seguidores de Instagram.

El exjugador de la Selección Colombia confirmó que, desde que llegó al cuadro ‘embajador’, bajó un total de 14 kilos. El mediocampista llegó a pesar unos 105 kilogramos, una cifra que evidentemente es muy superior a la del peso ideal de un deportista.

Guarín fue muy sincero en la transmisión en directo que hizo y reconoció que su físico no era el de un futbolista de élite. Sin embargo, confesó que, a pesar de que sabía que no estaba en plenitud de condiciones para debutar con Millonarios, él quiso estar presente en el primer partido del año, sin preocuparse por las burlas que pudiera recibir.

“Mi cuerpo no era de un jugador de fútbol profesional, para nada. Ya estaba más allá, jugando en la cancha del barrio. Pero yo quería estar con el grupo, yo quería ir. Sin pensar en el qué dirán. Es más, yo había pedido una camiseta XL, me dieron una L y listo, con una L me metí“, recordó el volante.

Después de hacer referencia a aquel juego contra el Once Caldas en el que jugó unos minutos y fue el tema de conversación en las redes sociales, Guarín hizo referencia a lo mucho que lo motivaron los memes para enfrentar el reto que tenía en torno a su peso. Esa parte de su testimonio fue la que más impacto causó entre los aficionados del colombiano, porque reconocieron en el volante un fuerte deseo de superar la situación que enfrentaba.

“Empezaron los memes y yo dije: eso es lo que me gusta a mí, que hablen, que yo lo convierto para el otro lado. Así empecé, viendo los memes con la barriga bien de camionero, con respeto de los parceros. Yo me levantaba, veía esa foto y decía: ‘No, no puedo estar así’. Todo el día, yo miraba esa foto”, contó el popular ‘Guaro’.

“No fue nada fácil. En dos meses conseguí bajar 14 kilos. No es fácil, pero se puede porque está en la mente. Llegaba la noche y uno con esa hambre tan brava, y yo veía la foto“, concluyó.

A continuación, un par de videos del momento en el que Guarín hizo referencia al proceso que llevó a cabo para bajar de peso y estar cada vez más cerca de la plenitud física:

