green

La selección de Rusia decidió este domingo desafectar de los convocados para la próxima fecha FIFA a su delantero y capitán Artem Dzyuba, luego de que viralizara un video sexual suyo, publica Sputnik.

Mediante un comunicado de prensa, difundido por ese medio, el seleccionador ruso Stanislav Cherchesov, explicó que es más para protegerlo y para tampoco implicar a los otros futbolistas convocados.

“La situación con Artem Dzyuba no tiene nada que ver con la selección rusa desde un punto de vista deportivo. No nos vemos en la necesidad de dar comentarios evaluativos sobre este asunto. Sin embargo, el cuerpo técnico de la selección nacional entiende muy bien que la selección debe prepararse para los partidos de noviembre con Moldavia, Turquía y Serbia en condiciones de máxima concentración y no distraerse por cosas ajenas”, expresó Cherchesov en el texto.

“Siempre hemos hecho hincapié en que, tanto dentro como fuera de la cancha, todo el mundo debe coincidir con el nivel y la condición de un jugador de la selección. En este sentido, hoy se ha decidido no convocar a Artem Dzyuba ante una excesiva negatividad y tensión. Artyom tendrá tiempo de normalizar la situación”, agregó el director técnico.

En redes sociales se viralizó un video en el que se ve a Dzyuba, figura de Rusia en el Mundial de 2018, masturbándose, mientras que en el fondo se escucha la voz de una mujer, detalla Sputnik.

El delantero, compañero de Wilmar Barrios en el Zenit de San Petersburgo y quien tiene esposa y 2 hijas, no ha hecho declaraciones públicas al respecto y, además, puso sus redes sociales privadas y bloqueó la opción de comentar sus publicaciones.

De esta manera, Artyom Dzyuba se perderá el amistoso de la selección rusa contra Moldavia y los partidos de la Liga de Naciones frente a Turquía y Serbia.

Andréi Sozin, miembro del comité de ética de la Unión del Fútbol de Rusia, le dijo a Sputnik que el futbolista “tiene grandes problemas, por no decir catastróficos” y por eso decidieron desafectarlo de la convocatoria.