“¡Hecho! Y más de 300.000 libras recaudadas. Gracias a todos por su apoyo y donaciones, me ayudaron a seguir con esto”, escribió el pedalista en su cuenta de Twitter, donde publicó una foto disfrutando de un vaso de cerveza al finalizar la intensa jornada en el garaje de su casa.

Thomas hizo 3 sesiones de 12 horas, entre miércoles y viernes, en su bicicleta estática para recoger donaciones para el Sistema Nacional de Salud del Reino Unido (NHS). Las etapas de 12 horas fueron para exaltar los turnos de trabajo de los médicos y enfermeras, detalló en esa red social.

El campeón del Tour de Francia de 2018 recogió 338.000 libras esterlinas (1.662 millones de pesos) en donaciones hechas por los espectadores de esta peculiar carrera, que fue transmitida por la plataforma virtual Zwift.

El deportista de 33 años decidió “bajar la cabeza y ayudar” al ver el arduo trabajo de los trabajadores médicos. “Gracias al NHS por la valentía y la profesionalidad. Sé que es un momento difícil para todos, pero espero que la gente pueda hacer incluso una pequeña donación”, agregó en un mensaje en la plataforma Go Fund Me, donde se pueden hacer las donaciones.

El otro líder del Team Ineos, el zipaquireño Egan Bernal, tampoco se quedó atrás e hizo una subasta de sus camisetas y bicicletas, en donde recaudó la importante cifra de 60 millones de pesos para niños pobres en Colombia.

Done! And over £300k raised 👀 thank you everyone for your support and donations, they kept me going 💪🏼 pic.twitter.com/g6JMN1LGBR

— Geraint Thomas (@GeraintThomas86) April 17, 2020