Nairo Quintana invitó a sus fanáticos a que entrenaran junto a él simulando una carrera virtual en Zwift, el programa que están usando los corredores profesionales y aficionados para sus sesiones de trabajo en la bicicleta estática, ahora que nadie puede salir de su casa a rodar.

El líder del equipo Arkea reportó constantemente en sus redes sociales cómo iba su desempeño en la carrera virtual y les sacó sonrisas a sus seguidores cuando confesó que perdió bastantes minutos respecto al pelotón porque su pequeño hijo desconectó el cable que sincronizaba la información de sus vatios en el computador.

“Hoy he tenido un problema. Una mano pequeñita vino aquí por detrás y me desconectó la conexión de los vatios, voy perdiendo como cinco minutos”, informó Quintana en un tramo de la competencia.

Cuando terminó, Nairo volvió a hablar del percance que alteró su rendimiento y bromeó: “Hemos terminado como a 8 minutos. La próxima carrera será. He tenido un sabotaje imperdonable, el autor del crimen se ha marchado por aquí, el culpable de que haya perdido tanto tiempo. En la próxima carrera me aseguraré de que nadie me sabotee”.

Quintana ya lleva más de un mes en cuarentena en su tierra y se mostró satisfecho con las nuevas fechas del Tour de Francia, que ahora se llevará a cabo entre el 29 de agosto y el 20 de septiembre. Este es el video del relato que hizo Nairo de la travesura de su hijo: