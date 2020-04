View this post on Instagram

Hoy si que estoy feliz! Lo voy a decir con el corazón: más de mil paquetes de alimentos nutritivos se entregarán gracias a nuestra subasta, una hazaña de todos, nuestra solidaridad lideró hasta la meta. Cómo les he contado estos alimentos los disfrutan los niños y sus familias y les rinde para un mes. Vamos a mostrarles algunas de esas entregas, para que sientan de cerca lo que juntos podemos hacer por la niñez que nos necesita. Gracias Colombia 🙏🏽