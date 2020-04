En consecuencia, la presencia del colombiano Egan Bernal, campeón del certamen en 2019 y uno de los jefes de filas del Ineos, estaría quedando en duda.

El Tour de Francia estaba previsto para disputarse entre el 27 de junio y el 19 de julio, pero fue pospuesto debido a la pandemia de coronavirus para efectuarse del 29 de agosto al 20 de septiembre.

“Si la carrera sigue adelante, participaremos; pero analizaremos la situación y cómo se van desarrollando las cosas, como hicimos con la París-Niza [evento al que el Ineos no asistió]”, afirmó Brailsford.

Al Ineos también pertenecen los ‘escarabajos’ Iván Ramiro Sosa, Sebastián Henao y Branmdon Rivera, así como el ecuatoriano Richard Carapaz y los británicos Christopher Froome y Geraint Thomas.

Team Ineos will pull out of Tour if it is not safe, warns Dave Brailsford https://t.co/69rCiFYwMW

— The Guardian (@guardian) April 17, 2020