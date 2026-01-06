La situación de Marino Hinestroza comienza a encender las alarmas en Atlético Nacional y ya causa preocupación en el entorno del club antioqueño, justo cuando el equipo inicia su preparación para una nueva temporada.

El extremo derecho, de 23 años, se encuentra en el centro de la controversia luego de no presentarse a los entrenamientos de pretemporada, pese a estar debidamente citado por la institución verdolaga.

Según recogió Noticias RCN, Hinestroza debía integrarse al grupo este lunes 5 de enero, día en el que Atlético Nacional dio inicio formal a su pretemporada. Sin embargo, el futbolista no apareció en la sede deportiva, ni entregó una explicación pública sobre su ausencia.

La situación se repitió este martes 6 de enero, lo que aumentó la inquietud tanto en el cuerpo técnico como en la dirigencia, que hasta ahora no han recibido una comunicación oficial del jugador, explicó el mismo medio.

La no presentación de Marino Hinestroza a los entrenamientos es considerada una falta disciplinaria clara, especialmente porque se trata de un jugador con contrato vigente y que hace parte de la planificación deportiva de Atlético Nacional para la próxima temporada (aunque se habla de posible interés de Boca Juniors).

🚨 En la víspera de lo que será la venta de Marino Hinestroza (23) al exterior, con varios equipos interesados, el extremo fue visto por un hincha en un hotel de Medellín entrenando individualmente 🟢⚪️ 👀 Entre las partes involucradas, cuidan al jugador mientras se resuelve… pic.twitter.com/7W9xgMaxT0 — Pipe Sierra (@PSierraR) January 6, 2026

Desde el interior del club existe un notorio malestar, ya que el extremo no solo se ausentó de la pretemporada, sino que tampoco se ha reportado para explicar su situación.

De acuerdo con lo mencionado por el mismo noticiero, este comportamiento ha sido interpretado dentro de la institución como una posible forma de presión para forzar su salida en este mercado de pases.

En medio de versiones que lo vinculan con equipos del exterior, la actitud del futbolista provoca incomodidad, pues desde Nacional consideran que cualquier negociación debe hacerse por los canales formales y con respeto hacia el club.

Aunque la dirigencia maneja el tema con cautela, internamente se evalúan los pasos a seguir ante una situación que podría derivar en sanciones disciplinarias, en caso de que Hinestroza no regularice su situación o no entregue una justificación válida por sus reiteradas ausencias.

