Comienza el camino de los colombianos en la Copa Libertadores. Con una deuda pendiente, porque hace rato ningún equipo nacional destaca en el torneo internacional, los clubes de la Liga BetPlay debutan en la edición 2026, la cual promete mucha emoción por el nivel que hay en todo el continente.

Para este año hay cuatro equipos clasificados, que son Medellín y Tolima en la fase previa por la reclasificación, y Santa Fe y Junior desde la fase de grupos por haber sido campeones en 2025.

Es más, esta semana comienza el camino de los primeros equipos mencionados, los cuales, sobre la mesa, deberían ganar por el nivel de sus rivales.

Contra quién juegan los colombianos en la Copa Libertadores

Independiente Medellín, que no viene bien en la Liga de la mano de Alejandro Restrepo, se medirá con Liverpool de Uruguay, un equipo que en el campeonato nacional marcha en la novena posición al sumar 3 puntos en sus primeros dos encuentros.

Tolima, por su parte, se medirá con Deportivo Táchira de Venezuela, que actualmente marcha séptimo en el campeonato de su país con 4 puntos, producto de una victoria y un empate en tres compromisos jugados.

Cuándo juegan los colombianos en la Copa Libertadores

Medellín tendrá su debut primero, puesto que visita al equipo uruguayo en Montevideo este martes, 17 de febrero, a partir de las 7:30 de la noche. Tolima, por su parte, visita al conjunto venezolano el jueves, 19 de febrero, a la misma hora.

¡Hoy juega el #Poderoso! 🔴🔵 🆚 Liverpool F.C. vs Medellín

🏆 CONMEBOL @Libertadores 2026

📅 Fase 2 – Ida

🏟️ Parque Alfredo Victor Viera (Montevideo)

⏰ 7:30 p.m. (hora colombiana)#DaleMedellín pic.twitter.com/wU5aRA8rjP — DIM (@DIM_Oficial) February 17, 2026

Dónde ver Medellín vs. Liverpool

Dicho compromiso contará con la transmisión del canal ESPN y su plataforma digital Disney + a partir de las 7:00 de la noche, al igual que el compromiso entre el equipo ‘Pijao’ y el venezolano.

