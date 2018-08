Así quedaron todas los enfrentamientos:

Llave 1: Millonarios vs. Chicó

Llave 2: Leones vs. América

Llave 3: Quindío vs. Junior

Llave 4: Once Caldas vs. Medellín

Llave 5: Envigado vs. Santa Fe

Llave 6: Patriotas vs. Nacional

Llave 7: Equidad vs. Cali

Llave 8: Bucaramanga vs.Jaguares

Los equipos que aparecen primero cerrarán sus respectivas series en condición de local.

En cuartos de final se medirán los ganadores de cada llave de la siguiente manera:

Llave 1 vs. Llave 8

Llave 2 vs. Llave 7

Llave 3 vs. Llave 6

Llave 4 vs. Llave 5

Cuadro de competencia: