“A la gente le preocupa la imagen del deporte, pero sé que no he hecho nada malo y desde el principio ese ha sido siempre mi punto de partida”, expresó en declaraciones entregadas a Sky Sports.

“Sería muy difícil no correr sabiendo que no he hecho nada ilegal y que tengo todo el derecho a estar compitiendo, así que eso es exactamente lo que voy a hacer”, enfatizó.