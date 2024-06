Atlético Nacional, considerado como el ‘Rey de copas’, es el único club colombiano que goza de dos títulos de Libertadores: 1989 y 2016.

Francisco Maturana, en ese entonces técnico del cuadro ‘Verdolaga’, fue el encargado de dirigir aquel onceno que se impuso a Olimpia el 31 de mayo de 1989 y que le dio la primea gloria internacional al cuadro antioqueño.

Sin embargo, sobre ese título internacional siempre han existido rumores de un posible amaño, teniendo en cuenta que, para esa época, el narcotráfico era el mayor problema que tenía el país.

Justamente, para referirse al título de Libertadores, Francisco Maturana habló con KienyKe y respondió si la Copa del 89 fue comprada, pues siempre se habló de un posible arreglo que involucraba al cartel de Medellín.

“Nosotros, de 360 días, manteníamos concentrados 200, entonces si teníamos eso comprado para qué nos vamos a concentrar. Estuvimos lejos de la familia mucho tiempo, si había arreglo por qué teníamos que perder el tiempo en eso, nos hubiéramos dedicado a la familia o a chupar, porque en ese tiempo se tomaba mucho y se veía. Repugna que piensen así”, dijo ‘Pacho’.

De hecho, el director técnico, que actualmente sigue vinculado a Atlético Nacional, dijo en le medio citado que si el entonces narcotraficante que encabezaba la organización criminal hubiese querido hacer algo por el ‘Verdolaga’, seguramente lo hubiese desaparecido.

“Si él hubiera querido hacer algo por Nacional, estoy seguro de que lo hubiera destruido. No daba nada por Nacional, pero la gente, por minimizar, sale con este cuento”, precisó.

Y añadió: “Ese sujeto del que estoy hablando terminó siendo un político importante en Colombia, estaba en el Congreso, si un representante a la Cámara es un bandido, en ese momento no lo era, después pudo haberlo sido, de acuerdo, pero él venía por todos los barrios de Medellín poniendo iluminación a las canchas, regalando cosas y estaba libre para hacer todo eso, pero de ahí a decir que hubiera sido capaz de hacer algo por Nacional, creo que no, porque en ese tiempo como ahora, la rivalidad era fuerte. La gente mala sale con ese tipo de cuentos que no tiene sentido, lo digo porque no tengo nada qué ocultar“.

