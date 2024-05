Atlético Nacional tuvo un primer semestre más que complicado, uno de los peores de su historia, pues la relación entre hinchas y directivos se rompió, las contrataciones no funcionaron y por eso quedó eliminado tanto de la Liga BetPlay como de la Copa Libertadores.

(Ver también: Refuerzo de Nacional llegaría directo desde Boca Juniors: ya habría trato firmado)

Para revertir esa situación, desde las directivas se tomó la decisión de cambiar al presidente y el dirigente deportivo y que así todo ande mucho mejor, pues el equipo está acostumbrado a ganar y el quedar eliminado de nuevo en el grupo de los ocho podría ser catastrófico.

Ahora, más allá de la ilusión de un nuevo campeonato y demás, hay algo que tiene con dudas a las directivas y a los aficionados y es con respecto al estadio, ya que en el segundo semestre, durante varios partidos de local, el equipo no podrá jugar en el Atanasio Girardot.

Por qué Nacional no puede jugar en el Atanasio Girardot

Y es que del 31 de agosto al 22 de septiembre, Bogotá, Cali y Medellín serán los anfitriones del Mundial Femenino Sub-20, el torneo más importante del planeta en esta categoría, por lo que los clubes que juegan en estos escenarios tendrán que buscar soluciones rápidas para acoger sus compromisos como local.

Nacional, por ejemplo, ya se empezó a mover y habría acordado con la Dimayor poder jugar sus compromisos de local en el estadio Palo Grande de la ciudad de Manizales, según el ‘Vbar’ de Caracol Radio, escenario del Once Caldas, el cual tiene capacidad suficiente para vender muchas boletas.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el clima y demás no es lo mismo y por eso no es lo más cómodo para el equipo antioqueño, pues no hay nada mejor que jugar en el estadio en el que suele hacerlo.

(Ver también: “Taifa malandrina que jode”: Carlos Antonio Vélez, agresivo por decisiones en Nacional)

Ahora, hay que destacar que el Atanasio Girardot recibirá 10 compromisos a lo largo del certamen en cinco días diferentes, pero igual para este tipo de torneos la Fifa pide el control total del escenario para tenerlo en óptimas condiciones, por lo que tanto Nacional como Medellín podrán usarlo sin problemas hasta después del 15 de septiembre, fecha en la que se disputan los cuartos de final del certamen.

