La Selección Colombia tiene un partido importante contra Rumania para cerrar su preparación a la Copa América 2024, la cual se disputará a mitad de año en Estados Unidos. Ese rival trae amargos recuerdos al país, ya que en los tres enfrentamientos que se han dado nunca se le ha ganado y hay sed de revancha entre algunos aficionados.

Precisamente, en vísperas de este importante encuentro, RTVC sacó a relucir un agrio recuerdo del mundial de Estados Unidos 1994, cuando Rumania venció a Colombia en una penosa presentación del equipo dirigido por Francisco Maturana.

En aquel momento, el equipo que tenía figuras como Carlos ‘Pibe’ Valderrama, Faustino Asprilla, ‘Tren’ Valencia, Óscar Córdoba, entre otras estrellas, desilusionó a los hinchas, después de sumar un invicto de varios partidos y cabalgar en una eliminatoria en la que incluso goleó 5-0 a Argentina de Maradona en el estadio Monumental de River.

El técnico Francisco Matura, su asistente ‘Bolillo’ Gómez y los jugadores llegaron con viento en la camiseta y subestimaron al rival europeo, del que no tenían casi nada de información. De hecho, tal era el agrandamiento de los miembros del equipo, que hasta el periodista Iván Mejía se ofreció a darles un video sobre su contricante.

“Yo se lo mandé a ofrecer a ‘Pacho’ Maturana, que si quería ver a Rumania. Él me dijo que no aceptaba nada y que no tenía nada que ver de Rumania, que ellos se preocuparan por verlo a él”, dijo Mejía en RTVC.

A raíz de esa actitud, el equipo fue superado por Rumania en el partido y un gol a Óscar Córdoba desbarató el inicio en la cita orbital. Tal fue la decepción, que en las calles de los alrededores del estadio hubo una protesta de los hinchas.

“Esa primera derrota fue muy fuerte y salir por las calles de Pasadena y ver las calles repletas de pelucas del ‘Pibe’ pisoteadas”, dijo en el documental Antonio Sanint, actor y comediante que estuvo ese día en el estadio.

