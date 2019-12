Flamengo empezó perdiendo en el minuto 18, pero logró darle vuelta al marcador con anotaciones del uruguayo Giorgian de Arrascaeta (49’), Bruno Henrique (78’) y autogol de Ali Albulayhi (82’).

Por su parte, Orlando Berrío integró el banco de suplentes, pero no tuvo acción en la contienda.

La otra semifinal se disputará este miércoles 18 de diciembre a las 12:30 p.m. entre Liverpool de Inglaterra y Monterrey de México, escuadra de los también ‘cafeteros’ Stefan Medina y Dolrlan Pabón.

La final está programada para el sábado 21 de diciembre, también a las 12:30 p.m.

Cuadro de competencia:

🛣 The road to the #ClubWC final

Who ya got? 🤔 pic.twitter.com/2LUM4Hdfyx

