“Estoy revisando mi Instagram y veo que nadie me escribe. Escriban así sea cualquier bobada que yo estoy aquí recuperándome”, publicó.

Asprilla, que constantemente ha tenido que ir a recibir atención médica, incluso de urgencia, padece fuertes dolores y calambres en el brazo izquierdo debido a una baja de defensas, según declaró en La W el pasado 15 de octubre.

“Debido a un problema del ácido úrico, me automediqué una inyección que tenía corticoides y a raíz de eso me entró un mal que me dejó sin defensas; un herpes me atacó el nervio del brazo y me duele muchísimo, sobre todo cuando duermo; me dan calambres”, comentó.

Acá, su publicación: