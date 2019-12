Hernández, declarada hincha del conjunto ‘madridista’, dijo en el programa que los escasos minutos de James Rodríguez en el Real no tienen que ver con odio hacia él o a su nacionalidad por parte de su entrenador, el francés Zinedine Zidane.

“Si yo fuera Zidane, me pego un tiro porque cada fin de semana hay un periodista preguntado por qué juega James o por qué no. Pero la gente tiene que entender que si no lo ponen, no es porque le tengan manía por ser colombiano. Hay algo con James que no consigue un espacio”, explicó inicialmente.

Luego, dio la hipótesis por la cual ella estima que no ha podido rendir en el conjunto ‘merengue’:

“Tampoco le fue bien con ´Rafa´ Benítez, que era un tipo distinto a Zidane. El problema de James en Madrid fue la rumba; Madrid es una ciudad muy rumbera y creo que ahí se enloqueció”, explicó.

Finalmente, señaló que como “algo le pasa”, Rodríguez no se afianza con ningún entrenador y consideró paradójico que pese su presente y actitudes, en Colombia sea tratado como “un dios”.