La Fiscalía imputará cargos y pedirá cárcel contra cuatro líderes de la barra Los del Sur de Atlético Nacional por los desmanes y desórdenes presentados el 16 de abril de este año en el estadio Atanasio Girardot, cuando el verde no pudo disputar un partido de la Liga Betplay-1 frente al América.

Según información de Blu Radio, la imputación será por el delito de instigación para delinquir agravada y será contra los hinchas Andrés Felipe Ospina Calle, Ramiro Andrés Gutiérrez Patiño, Andrés Felipe Muñoz Lara, Raúl Eduardo Martínez Hoyos.

⚠️ ATENCIÓN: Imputación de cargos por parte de la @FiscaliaCol para cuatro (4) integrantes de la barra ‘Los del Sur’ por los hechos ocurridos en el Atanasio Girardot, durante el partido entre Atlético Nacional y América de Cali, del primer semestre. pic.twitter.com/YOfauSDzqv — Gustavo López (@guslopezinfo) July 27, 2023

Ese 16 de abril, los violentos hechos dejaron al menos 80 personas heridas.

A esta hora se presentan fuertes disturbios en el estadio Atanasio Girardot entre miembros de Los del Sur y el SMAD. El partido entre Nacional y América se encuentra en duda. pic.twitter.com/Laq3UExuxa — Golazzos (@golazzos) April 16, 2023

La imputación de cargos y la medida de aseguramiento solo será por el delito instigación para delinquir agravada, porque la Fiscalía no logró demostrar que ellos directamente participarán en los destrozos, pero sí que instigaron a los miembros de la barra para “amenazar, lesionar, ejercer violencia contra servidor público y realizar daños en bien ajeno agravado”.

Este delito daría una pena mínima de 12 años de prisión. La audiencia para la imputación de cargos está prevista para el 8 de agosto, a las 5:10 de la tarde.

Previo a ese compromiso ante el América de Cali, la barra ‘Los del Sur’ había manifestado en sus redes sociales el rompimiento de las relaciones con el club, debido a que el Nacional les había anunciado que no les iba a seguir dando beneficios y ellos, la barra, lo entendieron como un veto por las críticas que habían lanzado contra el equipo y sus dirigentes.

“El motivo de la discordia fue haber suspendido los beneficios económicos que tenía la barra. Para nosotros, todos los aficionados son igual de importantes y por ello creemos firmemente que nadie debe tener privilegios sobre otros”, dijo en aquel momento el presidente de Nacional, Mauricio Navarro.

Mientras que tras esos hechos, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, publicó un trino manifestando lo siguiente: “No vamos a tolerar la violencia. Me toca poner hasta 800 policías por cada partido. No prestaremos el estadio a Nacional hasta que no se acuerden condiciones mínimas de seguridad entre barra y directivas, y la vigilancia sea pagada por el equipo. Prefiero a los policías cuidando a la gente en las calles”.

Después se llegaron a algunos acuerdos para que la barra mantuviera la logística de la tribuna sur, en los partidos de local de Atlético Nacional.