Durante el duelo entre América de Cali y Atlético Nacional, válido por los Octavos de final de la Copa Colombia, los hinchas de ‘Los Diablos Rojos’ se pronunciaron en contra de su guardameta Diego Novoa, y su colega ‘Chipi Chipi’ Castillo salió en su defensa.

Vale mencionar que el partido de Castillo no fue el mejor; aunque en el inicio del partido atajó un penal, posteriormente se equivocó en un despeje y fue protagonista en el empate del cuadro caleño.

(Vea también: Al pensar que era de Nacional, hinchas de América robaron e hirieron a periodista caleño)

El error de ‘Chipi Chipi’ no fue tan grave, ya que su equipo ganó y tiene una alta posibilidad de avanzar a la siguiente ronda de esta competición. Ese no es el caso del arquero rival, pues los seguidores del cuadro del Valle del Cauca no están de acuerdo con su rendimiento actual, y en su mayoría esperan que Novoa salga lo más rápido posible del rival acérrimo del Deportivo Cali.

En la rueda de prensa posterior al duelo entre ‘Escarlatas’ y ‘Verdolagas‘, el arquero del ‘Rey de Copas’ tomó postura sobre los chiflidos hacia el exarquero de La Equidad Seguros.

Lee También