Gran subasta para ayudar!! , se subasta esta camiseta America de Cali con el logo de la #CopaLibertadores2020 con el fin de ayudar a los más necesitados!! 🙏🏽una parte será para seguir comprando mercados para el barrio Olaya Herrera en Cartagena y la otra parte para ayudar a los hinchas que no pudieron regresar de chile por el cierre de fronteras y están pasando unos malos días!! Las ofertas será recibidas en el Instagram del @elaguanterojo.origen 🔴 y terminará el Día jueves 2 de abrí el a las 6 pm Dios los bendiga 🙏🏽 Muchas Gracias #YesusYElAguanteUnidosParaAyudar