La Policía de Buenos Aires detuvo este jueves en uno de los accesos a la ciudad a un ómnibus con unos 60 extranjeros proveniente de la provincia de Jujuy, en momentos en que no está permitido el transporte de pasajeros por el aislamiento obligatorio dispuesto por el Gobierno para prevenir los contagios de COVID-19.

La detención del vehículo dio lugar un procedimiento por parte de las autoridades policiales, para acreditar las identidades de los pasajeros, y de las sanitarias, para verificar el estado de salud de las personas.

“Realizamos un operativo en la (autopista) General Paz para detener un micro proveniente de Jujuy, con 62 personas que estaban incumpliendo la cuarentena obligatoria. Uno de los pasajeros tenía fiebre y fue derivado a un hospital”, informó la Policía capitalina en su perfil en la red social Twitter.

El contingente estaba integrado por venezolanos, colombianos, peruanos y brasileños. El ómnibus había partido de la provincia de Jujuy, cuyo Gobierno rentó el vehículo para el traslado a Buenos Aires.

Según indicó el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, todos los pasajeros habían ya cumplido dos semanas de aislamiento en la ciudad de La Quiaca, donde fueron asistidos con alimentos, y luego manifestaron que no querían permanecer en la provincia.

Pero la organización humanitaria Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que recurrió a la Justicia, denunció que el traslado “ordenado” por el Gobierno provincial fue “compulsivo” y no estaba “avalado por las medidas sanitarias vigentes”, que impiden los traslados dentro del país.

En declaraciones al canal TN, Morales aseguró que su Gobierno no echa “gente por la borda en el marco de esta crisis” y afirmó que algunos pasajeros tenían como destino las embajadas de Brasil y Perú en Buenos Aires.

“El caso de los colombianos tiene conocimiento y el aval de la embajada, pero no tenemos una constancia escrita. Se trata de hinchas de Independiente de Medellín que no vinieron a un partido a Jujuy, fueron a un partido a Buenos Aires. Se volvían a Colombia y los agarró el cierre de la frontera”, dijo el gobernador.

“Ellos querían ir a Buenos Aires. De modo tal que no se ha vulnerado la voluntad de nadie de los que han viajado en ese ómnibus”, afirmó el mandatario provincial.

Este es un video que se conoció de la detención del bus en el que iban los aficionados del Medellín:

Me envían este video de los hinchas del @DIM_Oficial que nada que pueden regresar al país luego del juego vs Boca. Los devolvieron de Jujuy en la frontera a BsAs. Qué entidad del país les puede ayudar? Me dicen que unos de @AmericadeCali están igual. Ayudemos @MigracionCol pic.twitter.com/Wkh68Kz4w5

— Eduardo Luis López T (@EduardoLuisFut) April 2, 2020