Fernando Uribe se expresó mediante un mensaje de redes sociales en el que citó al ya fallecido Miguel Calero para indicar que “ni la felicidad de la victoria, ni la tristeza de la derrota pueden durar más de 24 horas”.

Y aclaró que aunque no es sencillo, continuará tratando de ser campeón con Millonarios al señalar que “que no fracasa quien cae, sino el que no se levanta”.

“Después de haber pasado en gran parte el duelo por haber estado tan cerca y no haberlo conseguido, me levanto con la idea terca de seguirlo intentando”, enfatizó.

También tuvo palabras de agradecimiento para sus compañeros y funcionarios del club, así como para los hinchas que “creyeron en este grupo maravilloso”, por lo que prometió regresar a competencia con más fortaleza.

“Volveremos más fuertes porque el sueño no muere mientras siga vivo el soñador. Vamos, Millonarios”, concluyó.

El cuadro azul se encuentra en vacaciones hasta la primera semana de julio, pues el segundo torneo del año de la Liga Betplay se reanuda a mediados del mismo mes.

Acá, el mensaje completo del atacante pereirano:

“Y como dijo alguna vez el gran Miguel Calero: ‘Ni la felicidad de la victoria, ni la tristeza de la derrota pueden durar más de 24 horas’.

Hoy, después de haber pasado en gran parte el duelo por haber estado tan cerca y no haberlo conseguido, me levanto con la idea terca de seguirlo intentando, porque no fracasa quien cae o es derrotado, sino que fracasa aquel que no se levanta.

Agradezco a cada uno de mis compañeros, cuerpo técnico, directivos, departamento médico, utilería, analistas de video, jardineros, aseadores, a todos los que están en el día a día ayudando a luchar por el sueño de miles.

Volveremos más fuertes porque el sueño no muere mientras siga vivo el soñador. Vamos, Millonarios”.