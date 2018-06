En un intento por asegurar la etapa, Fernando Gaviria inició el sprint anticipadamente, mientras que Peter Sagan reservó fuerzas y, a 30 metros de la meta, atacó y logró sobrepasar al colombiano que tuvo que conformarse con el segundo puesto.

#TourdeSuisse – @petosagan (@BORAhansgrohe ) gets the hammer down on the final sprint to take the Stage 2 victory in thrilling fashion at @tds pic.twitter.com/ej0mWO6eHh

— Velon CC (@VelonCC) 10 de junio de 2018