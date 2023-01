Fernando Gaviria firmó con el Movistar luego de su salida del elenco emiratí, en el que no pudo brillar como lo hizo en el inicio de su carrera, cuando lograba imponerse a los mejores embaladores del mundo sin mayores dificultades.

(Vea también: “Sanción a ‘Superman’ López podría ser de por vida”, según diario de España)

Ahora, a sus 28 años de edad, recibe una nueva oportunidad para retomar la senda del triunfo en el Movistar, donde será el velocista principal para las principales competencias del calendario.

En ese sentido, fue presentado con el resto de la plantilla 2023, en la que están los también colombianos Iván Ramiro Sosa, Éiner Rubio y Paula Patiño.

Sin embargo, no se le había visto con las prendas oficiales del equipo, lo que finalmente sucedió con el cambio de año gracias a una sesión de fotos publicada por la formación ibérica en la que el pedalista paisa funge de modelo.

El corredor ‘cafetero’ compartió varias de las imágenes en sus redes sociales junto a sus objetivos para esta etapa. “Nuevos colores, nuevos compañeros, nuevos retos”, consignó en principio.

Lo paradójico fue el complemento de su escrito, pues apuntó que seguirá en tónica que traía.

Al respecto, en el UAE Emirates, su anterior equipo, le reprochaban justamente su actitud, pues el español Joxean Fernández ‘Matxín’, director deportivo de ese escuadrón, aseguraba que Gaviria podría ser el mejor rematador del plantea, de no ser no por su falta de autoexigencia; de hecho, le pedía trabajar más.

Acá, la galería de fotos:

New colors, new teammates, new challenges but with the same eagerness and spirit as always. Happy new year 2023 to everybody!@movistar_team

📷 @cxcling pic.twitter.com/U6owuBzG1r

— Fernando Gaviria (@FndoGaviria) December 31, 2022