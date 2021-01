Mediante su página web y sus redes sociales, UAE Team Emirates se mostró orgulloso de ser el primer equipo profesional en recibir la vacuna contra el coronavirus.

En total, se vacunaron 27 ciclistas, entre los que destacan el colombiano Fernando Gaviria y el joven y actual campeón del Tour de Francia, Tadej Pogačar.

Gaviria fue uno de los primeros deportistas colombianos que contrajo el COVID-19. El pasado mes de marzo, el ‘escarabajo’ paisa confirmó que tenía el virus y unos meses después, cuando disputaba el Giro de Italia, se informó que una vez más se había contagiado, por lo que tuvo que abandonar esa competencia.

UAE Team Emirates detalló, además, que otros 32 miembros del equipo, que están en Abu Dabi, recibieron la vacuna contra el coronavirus aprobada por el Ministerio de Salud y Prevención es un organismo federal y regulador de la legislación sanitaria en los Emiratos Árabes Unidos.

Ese ministerio informa todos los días en su cuenta de Twitter los puntos en los que está distribuyendo de manera gratuita la vacuna china contra la COVID-19.

“Todo el equipo está encantado de haber tenido la oportunidad de protegernos a nosotros mismos y a los demás mediante la vacunación. Nos gustaría felicitar a los EAU y a todos los socios de este programa por su increíble trabajo para que esto suceda”, agregó Gianetti.

We are the first professional cycling team to receive the Covid-19 vaccine.

⬇️ Take a look at some of the photos from Abu Dhabi. @G42ai #UAETeamEmirates #RideTogether #BringLifeBacktoLife pic.twitter.com/CvUaMwlPjc

— @UAE-TeamEmirates (@TeamUAEAbuDhabi) January 8, 2021