Gaviria decidió salir ante la opinión pública luego de que un medio de comunicación belga también se sumara al secreto a voces, indicando que él tiene coronavirus. En Colombia se llegó a esa conclusión luego de que el Ministerio de Salud de los Emiratos Árabes anunciara el 3 de marzo que un colombiano se había contagiado después del Tour de los Emiratos, en la que Gaviria participó.

“Estoy bien. He estado acá en constantes exámenes, que me han arrojado un positivo para coronavirus. Pero yo me encuentro bien. Estoy acá para evitar contagiar a más personas. Creo que es para darles tranquilidad, que todo va bien”, manifestó el ‘sprinter’ antioqueño.

Gaviria permanecerá en cuarentena por varios días más, pero no corre peligro alguno. El ciclista es uno de los cuatro colombianos que se contagió con COVID-19 alrededor del mundo, luego de una persona en un crucero en Japón, otra en las Islas Canarias de España y otra en Brasil.

En Colombia, hay nueve personas con coronavirus: cuatro en Medellín, tres en Bogotá, una en Cartagena y otra en Buga (Valle).

Este es el video que publicó el corredor paisa en su cuenta de Instagram: