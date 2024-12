No todo es color de rosa en Atlético Nacional después de haber conseguido la estrella 18 ante Deportes Tolima, en una final apasionante que terminó con un global de 3-1.

Y es que, durante la celebración en el estadio Atanasio Girardot, el defensor Juan Felipe Aguirre, uno de los capitanes del equipo —junto a David Ospina y Edwin Cardona—, les lanzó un vainazo a los hinchas del equipo que solo se acuerdan de apoyar cuando todo marcha bien.

El central recordó que en meses recientes, cuando el club antioqueño atravesaba por una crisis, eran pocos los aficionados que respaldaban a los jugadores y asistían al estadio fecha tras fecha.

Aguirre hizo énfasis en que muchos hinchas solo aparecen en las finales, pero entendió que dicha dinámica es parte del fútbol.

“Estos dos años no han sido fáciles, el semestre pasado toda esta gente ni la mitad estaba, no había apoyo, no había nada y aquí en los momentos buenos es donde están. Pero así es el fútbol”, dijo en Win Sports.

“Estos dos años no han sido fáciles, el semestre pasado toda esta gente ni la mitad estaba, no había apoyo, no había nada y aquí en los momentos buenos es donde están y para mí es un sueño ganar todo con Nacional”: Felipe Aguirre, jugador de Nacional. #NacionalCampeón 🟢⚪🏆⭐🔥 pic.twitter.com/jbaDm6eWOS — Win Sports (@WinSportsTV) December 23, 2024

Si bien Aguirre manifestó su descontento con el actuar de algunos hinchas, también aclaró que es un sueño ganar títulos con Atlético Nacional y que su objetivo es seguir haciendo historia en el cuadro antioqueño.

“Para mí es un sueño ganar todo localmente con Nacional. Uno tiene sueños muy pequeños, no se imagina el poder de Dios. Una Superliga, dos copas y la liga, me faltaba esa, la verdad muy feliz y agradecido con todos”, precisó.

Las palabras de Juan Felipe Aguirre no gustaron en la hinchada de Atlético Nacional que, a través de redes sociales, criticó al jugador por la ‘salida en falso’ durante la celebración del título.

“No había nada, también incluye que no había compromiso ni disposición de los jugadores”; “Si hubiéramos ido y no nos hubiéramos manifestado hoy estarías jugando en primera C”; “No es la primera vez que le tira a la hinchada, que se largue ya mismo”; “El semestre pasado no se asistió a modo de protesta, porque nadie estaba conforme con el equipo y la única manera de que les duela a los dirigentes es afectándoles el bolsillo y funcionó”, fueron algunos de los comentarios.

