Atlético Nacional derrotó 2-0 a Deportes Tolima en el Atanasio Girardot y se coronó campeón del fútbol colombiano con un global de 3-1, consiguiendo así su estrella 18.

Sin embargo, hubo un hecho que se llevó todos los reflectores y fue el tanto que anotó Alfredo Morelos en el inicio del partido, pues televidentes e hinchas estaban atentos a una posible celebración al banco de David González, técnico del Tolima, con quien tuvo una dura pelea en el juego de ida.

(Vea también: “Soy arrogante, no soy humilde”: Marino Hinestroza, sin filtro, soltó picante declaración)

Sin embargo, el ‘Búfalo’ no descargó su irá en el banquillo visitante, tan solo soltó un par de miradas, sin necesidad de armar un escándalo.

Es así que, durante la celebración del título, Morelos estuvo con periodistas de Win Sports y les comentó que si bien tenía mucha rabia por lo sucedido —González, en la ida, le habría recordado el accidente de tránsito en Medellín—, fue un momento de tensión que se quedó en Ibagué.

“Yo no tengo ninguna rabia con él (David González), obviamente me pidió disculpas, como él dijo y se disculpó porque tenía rabia, yo también tenía rabia y no acepté las disculpas. Es fútbol, yo recibí muchos insultos, son cosas que lo hacen crecer a uno como jugador. Yo tenía la mentalidad de venir al Atanasio, buscar mi gol, como lo celebré con mucha emoción y pasión”, dijo Morelos.