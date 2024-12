En medio de los festejos por la consagración de Atlético Nacional como campeón de la Liga BetPlay II 2024, el técnico mexicano Efraín Juárez se mostró emotivo y reflexivo sobre el duro camino que lo llevó a alcanzar la gloria con el equipo verdolaga.

Juárez, quien enfrentó sanciones y polémicas a lo largo del semestre, habló de los desafíos personales y profesionales que superó para guiar a Nacional a su título de liga número 18.

“Fueron cuatro meses de no dormir, de llorar, pero todo valió la pena. Lloraba por alegrías, frustraciones, injusticias, pero siempre me las guardé y me las comí todas, y al final hoy tengo la recompensa”, confesó Juárez en rueda de prensa, visiblemente emocionado.