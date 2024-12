Marino Hinestroza vino a Colombia, se puso la camiseta de Atlético Nacional y se consolidó como una de las estrellas del doblete del fútbol colombiano de los ‘verdolagas’, de Copa y Liga en este segundo semestre del 2024.

A pesar de algunas sanciones y polémicas, el joven atacante de 22 años mostró carácter, talento y decisión adentro y afuera de la cancha, algo que lo impulsó a consolidarse en el cuadro antioqueño a pesar de su juventud.

Por eso, tras ganar la Liga BetPlay 2024-II, Marino decidió hablar sin filtros, se mostró con su manera de ser y dejó una declaración que no pasó desapercibida entre la prensa y los hinchas del balompié colombiano.

“Soy un ambicioso, un ‘pelao’ ambicioso, que lo ratifico, dos títulos en diciembre y pienso que he sido así, como lo quieran llamar, que no soy humilde, arrogante, pero tienen que darse cuenta que para ganar hay que ser así, estamos cansados de ser humildes y no ganar nada. Yo si soy arrogante, voy, aliento a la hinchada, yo si provoco porque eso lo que da”, dijo de manera clara y contundente el futbolista vallecaucano.