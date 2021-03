El Barcelona ya tiene presidente, luego de que hace algunos meses Josep María Bartomeu fuera retirado del cargo por los socios y quedara en el cargo de forma interina Carles Tusquets.

Este domingo se llevaron a cabo las elecciones del club catalán y, pese a la pandemia, contaron con una participación importante. Más de 50.000 socios ejercieron su derecho a voto, entre ellos Lionel Messi, quien desde las horas de la mañana se acercó al estadio Camp Nou para sufragar.

Joan Laporta ganó los comicios con el 54,28 % de los votos, ya que recibió un total de 30.184. El segundo lugar fue para Víctor Font, que fue respaldado por 16.679 socios, el 30 % de los que votaron. El último lugar se lo quedó Antont Freixa, quien apenas recibió 4.769 sufragios, el 8,6 % del total.

Laporta ya había sido presidente del club azulgrana entre 2003 y 2010. Durante esos siete años, el equipo catalán consiguió 12 títulos: cuatro ligas de España, dos Champions League, tres Supercopas de España, una Copa del Rey, un Mundial de Clubes y una Supercopa de Europa.

Los hinchas del Barcelona optaron por el regreso de ese pasado que ahora añoran. El club ha vivido unas últimas temporadas llenas de fracasos deportivos y financieros, y en los próximos meses estará con al corazón en la boca a la espera de ver si Lionel Messi decide irse o no del equipo.

A continuación, los resultados de las votaciones de las elecciones presidenciales del equipo y la publicación con la que el club presentó a su nuevo presidente:

🗳 2021 ELECTION 🗳

The final tally of the FC Barcelona presidential election with 100% of the vote counted. pic.twitter.com/dVS33mjpXe

— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 7, 2021