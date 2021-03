green

James Rodríguez no para de tener preocupaciones en torno a sus constantes lesiones. El pasado fin de semana, el volante colombiano presentó molestias en un entrenamiento con el Everton, y todo parece indicar que las dolencias no eran tan superficiales como parecía en un principio.

El zurdo no fue convocado para el partido del lunes pasado contra el Southampton y volvió a quedar fuera de los seleccionados por el técnico Carlo Ancelotti en el duelo que sus compañeros afrontaron el jueves contra el West Bromwich Albion. Cuando muchos esperaban que el ’10’ de la Selección Colombia regresara a las canchas para el encuentro contra el Chelsea, el entrenador del Everton los bajó de la nube.

El estratega italiano confirmó que el colombiano no se ha recuperado del todo y que duda que pueda estar disponible para el partido de este lunes. “Con James, no lo sé. Creo que tenemos que probarlo. Creo que tal vez no esté listo para el juego contra el Chelsea, pero para el próximo partido contra el Burnley sí“, declaró el técnico del club azul.

Así las cosas, Rodríguez quedaría por fuera de un encuentro por tercera vez consecutiva, justamente cuando su equipo más lo necesita.

El Everton es quinto en la tabla de posiciones de la Premier League y el Chelsea está en la cuarta casilla. Los dos equipos van a tener una lucha mano a mano por el último cupo a la próxima Champions League. Quien gane este lunes, quedará bien perfilado para intentar cumplir ese objetivo en las 10 fechas finales del torneo.

Lo llamativo es que el equipo azul de Liverpool tiene una racha ganadora si se revisan los partidos en los que no ha estado James. Los dirigidos por Ancelotti acumulan siete victorias en aquellos juegos en los que el colombiano no ha estado disponible por lesiones.

