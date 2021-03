green

Este lunes, el expresidente Josep Bartomeu y el actual director deportivo del Barcelona fueron capturados en la investigación del ‘Barçagate’. Esta noticia es una de las más complejas de la institución en los últimos años y simboliza el bajo rendimiento del equipo en las competencias internacionales.

El suceso produjo varias reacciones tanto en España como en el mundo. Una de ellas es la de Ronald Koeman, técnico del Barcelona, quien llegó al club gracias a la gestión del expresidente.

En una rueda de prensa, el neerlandés expresó su preocupación por el caso, ya que cree que la institución será la afectada: “Para la imagen del club no es bueno”.

Igualmente, reconoció que ha compartido buenos momentos con Bartomeu:

“Cuando salió la noticia estuve jodido porque conozco bien a Bartomeu y también a Óscar Grau. Me sabe muy mal por ellos, tuve momentos importantes con ellos en poco tiempo. Bartomeu, para mí, siempre ha sido una persona excepcional”, dijo el entrenador.

Koeman: “Conozco bien a Bartomeu y Grau. Me sabe muy mal por ellos” pic.twitter.com/74vZ6HNB1y — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 2, 2021

Reacciones de los candidatos a la presidencia del Barcelona

El próximo 7 de marzo se llevarán a cabo las elecciones del club. Los candidatos también opinaron sobre la captura de Bartomeu. En información recogida por el diario La Vanguardia, estas esta fueron las declaraciones de los aspirantes a la presidencia del equipo.

El primero fue Joan Laporta que, al igual que Koeman, le preocupa cómo quedará el nombre del club después de esto: “Si bien no tuvo una gestión buena, no deja de haber sido presidente del Barcelona y es una noticia que no es agradable para ninguna persona”.

En un discurso parecido al de Laporta, Toni Freixa comentó que es importante ser pacientes y esperar a que el proceso se desarrolle: “Son actuaciones de una determinada investigación, entendemos que judicial. Lo que debemos tener en cuenta es la presunción de inocencia”.

Finalmente, Víctor Font señaló que hay que buscar modificaciones para que Barcelona se recupere: “Urge cambiar el modelo del club hacia uno más trasparente, donde los mecanismos de control sean eficientes”.

Comunicado del Barcelona F.C.

Adicionalmente, Barcelona publicó en redes sociales un comunicado de prensa, en el que especificó que está dispuesto a colaborar con las autoridades.

