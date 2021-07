Durante las últimas dos semanas, desde Europa fueron numerosos los rumores de que James Rodríguez se irá del Everton, producto de que a ese equipo llegara al técnico español Rafa Benitez, quien no tuvo mucho ‘feeling’ con el colombiano cuando coincidieron en el Real Madrid.

Versiones de prensa sostuvieron que el zurdo le pidió a su representante que le buscara equipo y es un club grande de Europa el que concentró la mayoría de informaciones: el Milán de Italia. Han sido bastantes las publicaciones que se generaron en torno a una posible negociación entre el cuadro italiano y el británico por James, y hasta algunos medios llegaron a publicar el supuesto salario que tendría el ’10’.

Sin embargo, el reconocido periodista italiano Fabrizio Romano, quien goza de una altísima credibilidad a la hora de anticipar traspasos del fútbol europeo, piensa todo lo contrario que la mayoría de medios que ha reseñado el aparente interés del Milán por el colombiano.

Romano estaba realizando una transmisión en Twitch esta semana y en ella le preguntaron varias veces por la posible llegada de James al fútbol de su país. Al ver que el tema era de tanto interés para muchos de sus seguidores, el periodista simplemente acotó: “No hay nada sobre James Rodríguez al Milán”.

Lee También

Un hincha del Everton estaba atento a la transmisión del periodista italiano y reportó en su cuenta de Twitter el comentario que hizo él sobre la posibilidad de que el colombiano se fuera para el Milán. Esta fue la publicación del aficionado:

“Nothing going on for James Rodriguez to AC Milan.”

[@FabrizioRomano on twitch]

— Adam🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@adamm15_) July 1, 2021