Así lo afirmó el diario turco Askam Spor, que señaló que el actual equipo del delantero colombiano estaría a punto de cerrar el fichaje del atacante croata Mario Mandzukic, actualmente en el club Al-Duhail de Catar.

Según el medio, Mandzukic ocuparía el puesto de Falcao García, pues tiene su misma edad, 34 años, y costaría un 50 % menos, ya que el sueldo anual del ‘Tigre’ bordea los 7 millones de euros.

Es así como los acercamientos entre el Galatasaray y el Inter de Miami, elenco propiedad del exjugador inglés David Beckham y que compite en la MLS de Estados Unidos, se habrían reactivado para un pronto traspaso del futbolista samario.

Falcao, que no pudo estar con la Selección Colombia en noviembre ante Uruguay y Ecuador en la Eliminatoria suramericana, aún no se recupera de una lesión muscular en la pierna derecha y de acuerdo con el medio, no sería tenido en cuenta en lo que resta del año por su entrenador.

Sus constantes dolencias y alto salario tendrían cansados a los directivos de la escuadra otomana, ya que el ‘cafetero’ solo ha podido disputar 29 partidos y se ha perdido 27 desde su arribo a ese club.