La pieza audiovisual apareció en las historias de Instagram de Aguilar, exsenador que está en campaña con el respaldo del movimiento Siempre Santander y el Partido Conservador.

Frente a estas palabras, algunos internautas se mostraron en desacuerdo con el futbolista por meterse en temas políticos y apoyar al candidato en cuestión.

“No nos recomiende corruptos; qué asco, Falcao apoyando a Mauricio Aguilar; qué irresponsabilidad, Falcao no tiene idea de lo es el clan Aguilar; da rabia que le importe poco el entramado de corrupción de la familia Aguilar”, fueron algunos de los reproches publicados para el popular ‘Tigre’.

Aguilar, que acaba de salir bien librado de una demanda por doble militancia, es señalado de reunirse el pasado 27 de junio con Iván Moreno, exsenador preso en San Gil por el escándalo de corrupción denominado ‘cartel de la contratación’ y quien se encontró con el candidato en un consultorio de Bucaramanga aprovechando el permiso que pidió para ir a una cita odontológica de urgencia, según reportó El Tiempo.

Respetable la posición política de Falcao; pero da mucha rabia que le importe muy poco el entramado de corrupción que rodea a la familia Aguilar en Santander. Se ponen del lado de los politiqueros y no del pueblo

@FALCAO No nos venga a recomendar a corruptos para la gobernación de Santander. @MAguilarHurtado es hijo del corrupto expresidiario y paramilitar Hugo Aguilar. Ud tan lejos no se entera de lo que pasa en Colombia.

En fútbol ya no merece la selección ni en la banca.

— James Nuñez (@new_088) October 24, 2019