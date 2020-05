green

Detalló cómo ocurrió el episodio denunciado el pasado 21 de mayo y manifestó que las declaraciones de Sebastián Villa ante la justicia argentina fueron una gran mentira por parte de él.

“Fernando Burlando (abogado de ella) tiene la historia clínica del sanatorio (hospital) al que fui en Buenos Aires. Cuando llegué a Colombia, fui al ginecólogo en el mes de julio de 2019. Allá me hicieron una ecografía y se dieron cuenta que tenía restos del feto porque acá (en Argentina) no me hicieron un raspado ni nada”, indicó en diálogo con Crónica TV.

Dijo que después de la pérdida del bebé, empezó a sentir cólicos muy fuertes y por esa razón decidió hacerse la ecografía que mostró la cruda realidad.

De igual forma, desmintió el alegato del futbolista antioqueño, quien había dicho que el embarazo era falso y que era ella quien lo maltrataba e insultaba, incluso, afirmó que la mujer le robó 27 millones de pesos.

“El abogado me mandó la declaración que hizo (Villa) en la indagatoria y me quedé sin palabras, causa indignación que con todas las pruebas y lo que está a la luz, él se empeñe en decir mentiras, crearse una nube de mentiras él mismo y engañar a la gente, es feo”, agregó Cortés.

En la entrevista, donde la mujer abiertamente perdonó al futbolista por sus actos, también señaló que su propósito con la denuncia por violencia de género no era mandar al jugador a la cárcel.

“Sería muy grave, esa no era mi intención. Anímicamente me daría duro, porque es una persona con la que compartí tiempo”, concluyó.

Estas fueron las declaraciones de Daniela Cortés (desde el minuto 15:20):