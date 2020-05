green

Una hermana y una amiga oficiaron como testigos de Cortés para apoyar la denuncia que ella interpuso contra Sebastián Villa por maltrato físico y psicológico. Las dos entregaron su testimonio de manera virtual desde Colombia ante la Justicia argentina, y coincidieron en que las agresiones físicas de él a su exnovia se remontan al 2018 y que golpes de Villa hacia Cortés hicieron que esta perdiera un embarazo.

El diario argentino Olé tuvo acceso exclusivo a todas las declaraciones que entregaron las dos testigos de Cortés. Sobre el supuesto embarazo de la expareja de Villa, la hermana de ella manifestó: “Sí, tengo el chat donde él me dice que van a ser papás”.

Por su parte, la amiga de la colombiana expresó: “¿Si estuvo embarazada? Sí señor, hace aproximadamente un año ella me lo contó, se hizo varias pruebas que resultaron positivas, y luego de uno de esos episodios de golpizas tuvo un sangrado. No quiso ir al médico porque sintió mucho dolor y aparte tenía el sangrado. Ella estaba muy feliz y contenta para poder conformar un hogar como tanto habían planeado. Es más, Sebastián le estaba pidiendo un hijo hace tiempo, desde que se fueron a la Argentina estaban buscando el bebé”.

Las allegadas a Cortés señalaron que ella les enviaba fotos de sus heridas luego de recibir golpizas del futbolista de Boca Juniors, pero que por más de que ambas le aconsejaban dejarlo ella no seguía esa sugerencia.

“Realmente, Dani siempre se comunicaba conmigo siempre que sucedía cualquier tipo de agresión hacia ella. Me contaba lo que estaba pasando y me mandada fotos de los golpes que tenía en el rostro o en cualquier otra parte del cuerpo. Fueron constantes, tanto físicas como verbales y tengo fotos del 2018”, aseguró la hermana de Cortés.

La amiga coincidió en los tiempos y declaró: “Hace dos años viene contándome sucesos de maltrato y me contaba que estaba cansada de que siempre pasara lo mismo, me mandaba incluso fotografías de las golpizas. Era la única persona a la que recurría con confianza, a veces con sangre de las golpizas. Yo le aconsejaba que no siguiera permitiendo esa situación, que lo dejara. Todo empezó hace aproximadamente dos años”.

El abogado de Cortés, el argentino Fernando Burlando, confirmó que en los próximos días presentará dos nuevas denuncias contra Villa, una por violar la cuarentena y otra por falsa denuncia de extorsión.

El futbolista colombiano deberá rendir indagatoria este viernes ante una fiscalía argentina para presentar su defensa sobre las acusaciones de maltrato físico y psicológico que hizo Cortés.