“Me causa gracia lo que declaró Villa. No tiene cómo justificar lo que dice entonces me parece una falta de respeto. Es muy grave”, dijo la colombiana en entrevista con Crónica TV, esto en alusión a que el volante del Boca Juniors, según Infobae, volvió a negar, esta vez ante la justicia gaucha el pasado 22 de mayo, las agresiones por las que ella lo denunció por violencia de género.

“Debería decir la verdad ante la Justicia y no mentir como lo hizo”, añadió Cortés en Crónica TV respecto al relato en el que Villa, de acuerdo con Infobae, reiteró sus acusaciones, ante la fiscal del caso, sobre el presunto robo y amenazas de las que habría sido víctima por parte de su expareja.

Sin embargo, y ante la pregunta de qué le diría a su exnovio si lo tuviera en frente, la joven paisa aseguró en el canal argentino:

“lo perdono, porque el perdón te da sanación interior, por eso perdono. Porque si no perdonas, vives con odio y ese es un sentimiento que no te deja avanzar”.

Daniela Cortés también aclaró que ese perdón no implicaba la posibilidad de regresar con Sebastián Villa:

“Lo Perdono para curarme, para avanzar, para yo poder vivir en paz y tranquila. Pero no lo perdonaría para volver o para comenzar como otra historia, no para eso no lo perdonaría”.

Finalmente, la colombiana cerró su entrevista con el medio argentino señalando que no deseaba tener más pensamientos de “odio” o “rencor” hacia el deportista antioqueño pues ello no le permitiría “estar tranquila ni descansar, ni yo poder disfrutar de mi familia ni de los espacios que yo quisiera, como realmente me lo merezco”.

Este es el momento en que Daniela Cortés dice, en Crónica TV, que perdona a Sebastián Villa: