La pareja de Sebastián Villa se pronunció en Crónica TV, donde dijo que agentes del futbolista intentaron convencerla de borrar las imágenes de lesiones que ella puso en Instagram.

“Los representantes de él estaban dispuestos a todo, llamaron muchas veces a mi familia, en ocasiones hasta a mí. Decían que tratáramos de negociar, que llegáramos a un acuerdo para que yo bajara todas las pruebas de las redes y que tuviéramos unas disculpas íntimas, como si no hubiera pasado nada”, contó inicialmente.

Lo particular es que Fernando Burlando, abogado de la mujer, reconoció días atrás en América TV que las publicaciones en cuestión son antiguas, aunque apuntó que corresponderían a heridas producidas por Villa.

Entre tanto, la mujer agregó que se siente indignada porque Villa la denunció, también en Argentina, por robo de dinero en efectivo (cerca de 27 millones de pesos), en tarjetas (15 millones en compras) y en joyas (una cadena de 5 millones); así como por una extorsión de 150.000 dólares y por agresiones físicas y verbales.

“Me da rabia ver todas esas cosas y las mentiras que dice. No soy una persona con odio en mi corazón; todos estos días me he pegado a Dios y le pido que pueda perdonarlo, no para regresar con él, sino para sacarme el dolor que me causó”, añadió.

Los 2 procesos están abiertos con diferentes pruebas presentadas por las partes; ahora seguirían las imputaciones.

En video, las palabras de Cortes (desde el minuto 4:07):