Luego de que ella lo denunciara penalmente por violencia de género, Sebastián Villa contraatacó, la denunció ante la fiscalía argentina por supuestas extorsiones y publicó unos videos exponiendo que ella lo agredía física y verbalmente.

Sin embargo, Cortés habló este domingo con el canal Crónica, de Argentina, e insistió en que el peinado que luce Villa en los videos que publicó es diferente al que tenía hace dos semanas, cuando los dos discutieron y ella decidió exponer en redes sociales los golpes que él le habría dado en los últimos años en los que estuvieron juntos.

“Quiero aclarar que los videos que están rodando son viejos, son de discusiones pasadas en la que él me grababa en forma burlesca y humillativa (sic) y se los mandaba a sus amigos para provocarme y yo defenderme. No son del 27 de abril. Se puede ver la diferencia en el corte de cabello“, expresó la mujer colombiana, citada por el diario Olé.

Cortés insistió en que las imágenes aportadas por Villa no demuestran que ella lo estuviera extorsionando y también acusó al jugador de Boca Juniors y sus representantes de ofrecerle dinero a la familia de ella para que retirara su denuncia.

“Sí, los representantes de él llamaron muchas veces a mi familia y en ocasiones hasta me llamaron mí, pidiendo hablar conmigo porque sabían que él estaba en un momento vulnerable. Mi familia estaba desesperada. Yo acá no veo redes, no veo noticias. Ellos estaban dispuestos a todo. Entonces los representantes llamaban muchas veces a mi hermana, a mis papás“, concluyó la expareja del volante.