Durante la mañana de este jueves 31 de agosto se celebró el sorteo para la fase de grupos de la Champions League 2023-24, tras el evento se pudo observar los interesantes juegos que habrá para esta ronda, lo interesante son los mexicanos que jugarán en diferentes partidos del torneo.

El Manchester City se alza como uno de los favoritos para el torneo, esto después de haber ganado su primer campeonato. Pero, aún hay equipos gigantes que formalizan como candidatos a ganar como lo son Real Madrid, el Bayern Múnich y el Inter de Milán.

Mexicanos que jugarán en la Champions League 2023-24

Con el sorteo se pudo conocer los grupos y partidos que habrá para iniciar la Champions League 2023-24, entre los que destacan Bayern Múnich vs Manchester United, PSG vs Borussia Dortmund, FC Barcelona vs Porto y Napoli vs Real Madrid.

Además de estos partidos, hay mexicanos que jugarán en Europa buscando poder levantar la Champions League, los mexicanos que jugarán en la siguiente temporada del torneo y sus equipos quedaron de la siguiente manera:

Feyenoord ( Santiago Giménez ): Atlético de Madrid, Lazio y Celtic

): Atlético de Madrid, Lazio y Celtic Napoli ( Hirving Lozano ): Real Madrid, Braga y Union Berlín

): Real Madrid, Braga y Union Berlín Porto ( Jorge Sánchez ): Barcelona, Shakhtar y Royal Antwerp

): Barcelona, Shakhtar y Royal Antwerp Sevilla (Jesús Corona): Arsenal, PSV y Lens