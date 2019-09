La Fifa definió el orden de partidos y el camino hacia la final que tendrá el campeonato que se va a llevar a cabo del 11 al 21 de diciembre en el mismo país que organizará la Copa del Mundo de 2020.

Partido inaugural

• Al Sadd (Catar) vs. Hienghene (Nueva Caledonia)

Segunda ronda

• Monterrey (México) vs. Ganador del partido inaugural

• Campeón de Asia vs. Esperance (Túnez)

Semifinales

• Campeón de Libertadores vs. Ganador de Monterrey-Al Sadd/Hienghene

• Liverpool (Inglaterra) vs. Ganador del Esperance-campeón de Asia

Las fechas para cada confrontación y los estadios todavía no se han establecido por el ente rector del fútbol internacional.