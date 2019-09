green

La cinta fue vista por Cristiano Ronaldo mientras concedía una entrevista para el programa ‘Good Morning Britain’, perteneciente al canal inglés ITV.

El video fue hecho antes de la Eurocopa de 2004, cuando Cristiano tenía 19 años de edad, y en él se ve al hombre diciendo que se sentía orgulloso de los logros de su joven hijo.

En ese instante, Ronaldo se puso a llorar y expresó: “Nunca había visto ese video, lo siento”.

Y explicó que la tristeza lo invadió debido a “haber sido el número 1 sin que él no haya podido ver nada. No me vio recibiendo premios”.

“Mi familia lo ha visto [su éxito], mi madre, mis hermanos, incluso mi hijo mayor, pero mi padre no pudo ver nada”, añadió.

En video, las imágenes en las que ‘CR7’ se conmueve: