Egan Bernal aclaró que no tiene ideología de izquierda, derecha o de centro; sin embargo, expresó que no notó nada malo en que Iván Duque lo hubiera felicitado: “No sé si sienta que el triunfo sea de él, pero como es el presidente y nuestra máxima representación, es normal que tenga que pronunciarse en nombre de toda Colombia; es lo menos que puede hacer”.

Y enfatizó: “No vi que el presidente se quisiera apoderar del triunfo. Al contrario, me pareció chévere que haya intentado llamarme”.

Posteriormente, cambió de postura al hablar del tuit que Gustavo Petro hizo días después de su victoria, donde decía que él había edificado el barrio de Zipaquirá en donde vivió Bernal: “No me pareció malo, pero tampoco bueno ese trino. Es verdad que él hizo el barrio en donde crecí, no puedo decir que sea mentira o que no me gustó que lo haya construido”.

No obstante, le mando su pullita a Petro: “Él se estaba no sé si medioaprovechando de la situación. Pero lo dejé ahí, traté de no ponerle atención”.

Por su parte, ‘Juanpis González’ le puso humor al tema apuntando que Faryd Mondragón le pudo sacar ventaja al título de Egan, como lo hizo con el oro panamericano de la Selección femenina de fútbol: “Imagino a Faryd diciéndole a Marta Lucía Ramírez: ‘El triunfo de Egan es suyo, usted también le ayudó a pedalear a ese muchacho”.

En video, Bernal hablando de Duque (minuto 38:00) y de Petro (minuto 46:20):