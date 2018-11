Reinaldo Rueda les pidió a algunos representantes de los medios de comunicación que preparen mejor sus interrogantes, pero esta solicitud no fue recibida de la mejor manera .

A continuación, el cruce de palabras entre el estratega y los periodistas:

Rueda: Cuando uno viene a una conferencia de prensa debe traer 2 o 3 preguntas como alternativa porque si falla [en una], puede cambiar.

Periodista: ¿Cree que es prudente que usted venga a revisar nuestro trabajo con base en nuestras preguntas?

Rueda: Y ustedes revisan el mío también. Somos parte de la familia.

Periodista: Yo reviso el suyo con base en que usted es el seleccionador nacional y está al mando de la selección de un país. Yo solamente estoy haciendo mi trabajo.

Rueda: Y yo quiero que me hagan preguntas formuladas y pensadas porque uno tiene que pensar más para escribir [las preguntas] que para hablar.

Otro periodista: Pero, por ejemplo, después de su segunda respuesta, yo le puedo hacer una contrapregunta a usted porque lamentablemente no podemos hacer todas las preguntas que queramos.

Rueda: ¿Cuántos han escrito?

Periodistas: Todos tenemos lápices.

Rueda: Estamos bien entonces… [y se fue al no ver ninguna pregunta escrita en las libretas de los reporteros].

En video, el particular momento: