El colombiano Reinaldo Rueda emitió sus conceptos en conferencia de prensa previa al amistoso que el combinado austral tendrá como local ante Costa Rica este viernes 16 de noviembre.

El entrenador fue consultado acerca si seguirá en el cargo debido a que Arturo Salah, presidente de la federación chilena y quien lo contrató, no se presentará a reelección y su continuidad dependerá de los nuevos dirigentes.

“He sido muy claro y mientras no haya una decisión acá, es algo en vano escuchar otra propuesta. Sería manosear algo, hacerse el importante”, indicó.

Y aseveró que no se quiere ir: “Mi propósito es seguir, pero hay que ver las garantías que nos ofrecen como cuerpo técnico. Si no hay ese ‘feeling’ con el nuevo directorio, se verá, pero no sé cómo seguirá esto después de noviembre”.

Esta posición dista con la expresada en múltiples oportunidades por el también colombiano Juan Carlos Osorio, DT de Paraguay que anteriormente afirmó que aceptaría un nombramiento en la Selección Colombia pese a tener contrato con la federación ‘guaraní’ y que tiene firmada una cláusula para tal fin.