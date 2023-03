Elianis Garrido será la encargada de llevar el mensaje de “fuerza en el corazón” que este año identificará a quienes tomen la partida en la prueba atlética programada para el domingo 3 de septiembre en las calles de Bogotá.

En ese sentido, la atlanticense, una de las corredoras que el año pasado se le midió a la distancia de los 21 kilómetros en el mismo certamen, releva en el cargo honorífico a la actriz Diana Ángel.

“Gracias por esta oportunidad. Prometo dar lo mejor para que este año sumemos muchos kilómetros de amor propio y alegrías”, comentó Garrido luego de su nombramiento.

Aunque la competencia siempre ha apoyado la lucha contra el cáncer de seno, también se ha preocupado por las historias de vida y de superación de las mujeres en general.

Es así como la modelo será el símbolo de la batalla que miles dan día a día para salir adelante, como ella misma lo hizo luego de varias adversidades que debió afrontar en su natal Barranquilla y que logró dejar atrás.

“La fuerza de mi corazón me ha impulsado a no rendirme, a perseverar en la consecución de mis objetivos a pesar de las dificultades, ha sido mi motor porque desde el amor he visionado todo lo que he conseguido”, apuntó al respecto.

El ‘running’ arribó a ella como complemento para tener mayor rendimiento en sus clases de baile. Además, le sirvió de escapatoria al estrés y a las crisis que vivió.

De igual forma, la Carrera de la Mujer estrena logo para la temporada 2023, se trata de un corazón multicolor que representa las luchas y motivaciones de cada quien.

Vale la pena resaltar que el certamen atlético no será exclusivo para la rama femenina, ya que los hombres también podrán correr y de esa manera apoyar a la causa.

Quienes deseen participar y apoyar las causas sociales del certamen deportivo podrán elegir entre diferentes trazados de 5, 10 y 21 kilómetros, todos con partida y llegada en el Parque Simón Bolívar.