Ante su repentina desaparición del ojo público, Elianis Garrido reapareció para dar tranquilidad a sus seguidores, quienes, constantemente, le preguntaban si estaba bien. La barranquillera les indicó, a través de una publicación de Instagram que se había tomado unos días para recuperarse luego de haberse sometido a una operación.

Después, la presentadora publicó varias historias donde dejaba ver que la intervención quirúrgica había sido en su nariz, sin dar muchos detalles.

Ahora, Garrido recurrió una vez más a sus redes para contar qué fue lo que pasó y por qué se sometió, una vez más, a una operación en esa zona de su rostro.

Elianis Garrido contó por qué se operó, otra vez, la nariz

La también bailarina inició diciendo que para ella fue muy difícil tomar la decisión de ingresar de nuevo a un quirófano ya que sentía miedo. Asimismo, aseguró que anteriormente fue operada por “grandes profesionales”, y que nunca se trató de una mala praxis.

“Mi piel y los injertos del cartílago de la oreja, empezaron a molestar con el tiempo, ¿por qué? No lo sé. No soy médica, pero según me han explicado, pasa mucho con personas con problemas de cicatrización y de piel gruesa”, detalló Garrido.

Además, explicó que el constantes dolor fue lo que la llevó a recurrir a la cirugía. “Este último año he tenido un dolor constante en la nariz, como cuando tienes un barrito que no sale. Era molesto, y había días que amanecía hinchada, enrojecida y la cicatriz interna me dolía aún dos años después de la cirugía”

“Al revisar se dieron cuenta que el injerto de oreja estaba siendo rechazado por mi cuerpo. Me sentí muy triste, porque más allá de la imagen, era molesto, frustrante y, además, yo trabajo en televisión y con redes sociales”, indicó.

Luego de encontrar el médico que llevaría a cabo la cirugía, inició un tratamiento preoperatorio con inyecciones para mejorar las cicatrices y así poder ingresar de nuevo al quirófano.

“Estoy sumamente feliz con el resultado, conmovida hasta las lágrimas. Apenas van 15 días y debo seguir cuidándome muchísimo, pero el cambio, para mi, es increíble”, aseveró.

Finalizó agradeciendo a quienes le han enviado buenas energías y no la han juzgado “sin conocer los detalles”.