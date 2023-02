Garrido y Romero siguen mostrándose siempre cercanas, cada vez más compenetradas y cómplices incluso de travesuras como la de este viernes en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá.

Esta vez, en medio del sopor de varios viajeros que esperaban sus vuelos, y que apenas voltearon la mirada o ni siquiera se mosquearon, ambas dieron unos segundos de entretención a los que sí se percataron.

Pese a que se vieron naturales y alegres, Elianis echó al agua a Mafe diciendo que casi no hacen la publicación: “No saben todo lo que me tocó rogarle pa que lo hiciera, así que denle muchos likes”, escribió en la publicación.

“Que se note que mañana arranca el Carnaval“, concluyó.

Las presentadoras bailaron ‘El parao’, de Juanda Caribe, quien no se aguantó y también comentó la publicación:

“Cómo le doy 1.000’000.000 de likes a esta vaina”, dijo, con varios emojis.