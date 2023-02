En la emisión del día 16 de febrero del programa ‘Lo sé todo’, del Canal Uno, la barranquillera no se contuvo ante la nota que se estaba transmitiendo sobre la burla que hicieron en ‘F*cksNews’, al caso de la muerte de la DJ Valentina Tres Palacios.

Elianis Garrido se salió del libreto y estalló contra los humoristas Camilo Sánchez y Camilo Pardo, quienes aún se encuentran compitiendo en ‘Survivor’, del Canal RCN.

Ambos participantes del ‘reality’ de supervivencia comparten fórmula en su canal de YouTube en el que publican sus presentaciones en vivo, en el más reciente espectáculo que hicieron, los comediantes sacaron a relucir el caso de la muerte de la joven DJ Valentina Trespalacios, justo cuando la historia empieza a tomar un nuevo rumbo.

“Donde le saquemos un chiste a esa noticia, es una g… ¿Perdió la cabeza o qué?”, con esta frase iniciaron la burla, la cual advertía sobre lo delicado del tema. Sin embargo, en el video se evidencia que el público secundó el hecho.

“Mejor no digamos esta noticia; métala en una maleta o echémosla a la basura. Nos van a destrozar en pedazos”, continuaron diciendo los comediantes, mientras que los asistentes al teatro reían.

La ironía de Camilo Sánchez y su colega Camilo Pardo no tuvo límite pues los dos continuaron con la parodia del caso durante casi seis minutos del ‘show’.

Ante las imágenes Elianis los llamó : “canallas, irrespetuosos y faltos de ética, al tiempo que pidió revindicar a la mujer”.

“Esto no es humor, no se puede jugar con la justicia y mucho menos con los feminicidios; existe una gran lucha por dignificar y no revictimizar a las mujeres para vengan y salgan con esta burla”, dijo Garrido.